شكرا لقرائتكم خبر عن فورموسينيو: قضيت وقتا عظيما مع فيوتشر.. والأهلى أكبر ناد فى مصر وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني السابق لمودرن فيوتشر، أن الأهلي هو أكبر ناد في مصر وقارة أفريقيا.

وقال فورموسينيو، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "لقد قضيت وقتا عظيما خلال عملي في مودرن فيوتشر، والكل تعامل معي كأنني فرد من أسرتهم".

وأضاف: "لا أريد الحديث عن أسباب رحيلي عن فيوتشر لأن تجربتي انتهت، والدوري المصري قوي جدا وبه العديد من اللاعبين المميزين".

وتابع: "الكل يعرف أن الأهلي الفريق الأكبر ليس في مصر فقط ولكن إفريقيا".