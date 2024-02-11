شكرا لقرائتكم خبر عن فورموسينيو: قضيت وقتا عظيما مع فيوتشر.. والأهلى أكبر ناد فى مصر وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني السابق لمودرن فيوتشر، أن الأهلي هو أكبر ناد في مصر وقارة أفريقيا.
وقال فورموسينيو، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "لقد قضيت وقتا عظيما خلال عملي في مودرن فيوتشر، والكل تعامل معي كأنني فرد من أسرتهم".
وأضاف: "لا أريد الحديث عن أسباب رحيلي عن فيوتشر لأن تجربتي انتهت، والدوري المصري قوي جدا وبه العديد من اللاعبين المميزين".
وتابع: "الكل يعرف أن الأهلي الفريق الأكبر ليس في مصر فقط ولكن إفريقيا".
وكشف فورموسينيو أنه تفاجأ بأداء منتخب مصر خلال بطولة كأس أمم أفريقيا، موضحا أن منتخب مصر فريق قوي ومميز ويملك لاعبين جيدين، ولا أعلم سبب عدم ظهور الفراعنة بأداء باهت خلال البطولة".
واستطرد: "أداء منتخب مصر خلال البطولة كان مفاجأة بالنسبة لي، وأهنئ صديقي بيسيرو مدرب نيجيريا على الوصول للنهائي، وأتمنى له الفوز على كوت ديفوار".
وأشار فورموسينيو إلى أن مورينيو أبدى اندهاشه من الإقصاء المبكر لمنتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا، موضحا أن مورينو كان مندهشا مما حدث لمنتخب مصر والخروج المبكر من كأس أمم أفريقيا.
واختتم فورموسينيو تصريحاته قائلا: "مورينيو أخبرني أنه يحب متابعة اللاعبين المصريين، وهو متابع جيد لكرة القدم في جميع أنحاء العالم".
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