شكرا لقرائتكم خبر عن روان العربى تحصد وصافة بطولة ديترويت لسيدات الاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت البطلة المصرية، روان العربي، وصافة بطولة ديترويت لسيدات الاسكواش، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 6 إلى 11 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 82 ألف دولار.

وخسرت روان العربي في النهائي أمام الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط 11-8, 11-3, 11-2.

وشهدت البطولة مشاركة 9 لاعبات من مصر هن: نوران جوهر، منة حامد، فريدة محمد، هنا معتز، روان العربي، كنزي أيمن، ندى عباس، هيا علي، وندين شاهين.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف العالمي للاعبات فى شهر فبراير، وواصلت نور الشربيني لاعبة سبورتنج، هيمنتهما على صدارة التصنيف العالمي للسيدات للأسبوع الـ23 على التوالي والـ233 في تاريخها، وذلك بعد تتويجها مؤخرًا ببطولة جي بي مورجان للاسكواش.

وأشاد الاتحاد الدولي للاسكواش بالبطلة المصرية الصاعدة فيروز أبو الخير، وذلك بعدما تقدمت صاحبة الـ17 عاماً 9 مراكز دفعة واحدة في التصنيف العالمي للسيدات الصادر صباح اليوم الإثنين، لتحتل التصنيف رقم 19 على العالم وتقتحم قائمة التوب 20.