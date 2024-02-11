موعد مباراة برشلونة ضد غرناطة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يقدم موقع “كورة 365” موعد مباراة برشلونة ضد نظيره غرناطة، المقرر لها اليوم الأحد في مسابقة الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق برشلونة نظيره غرناطة اليوم الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني “الليجا” لموسم 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة ضد غرناطة

سيلاقي فريق برشلونة نظيره غرناطة مساء اليوم الأحد على ملعب المونتجويك، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين للدوري الإسباني.

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وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت “القاهرة”، الحادية عشر مساءً بتوقيت “السعودية”.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة

ستذاع مباراة برشلونة ضد غرناطة في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD 1.

معلق مباراة برشلونة وغرناطة

سيقوم بالتعليق على مباراة برشلونة وغرناطة المعلقوالرياضي حسن العيدروس.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، خلف الوصيف جيرونا بفارق 6 نقاط.

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة غرناطة

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، مارتينيز، كانسيلو.

الوسط: فرينكي دي يونج، كريستنسن، إيلكاي جوندوجان.

الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، بيدري.