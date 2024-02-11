تطورات أزمة فيتوريا مع اتحاد الكرة بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

كشف الإعلامي أمير هشام، عن تطورات اتفاق اتحاد الكرة، مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لـ منتخب مصر، بعد إقالته.

وكان اتحاد الكرة، قد أعلن عن رحيل البرتغالي روي فيتوريا، بعد وداع منتخب مصر لـ كأس أمم أفريقيا 2023.

وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتي تستضيفها كوت ديفوار، بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في دور الـ16.

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وقرر اتحاد الكرة، تعيين حسام حسن، مديرًا فنيًا لـ منتخب مصر، خلفًا للمدرب البرتغالي، وإبراهيم حسن، مديرًا للمنتخب.

وقال الإعلامي أمير هشام في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “بلس 90″، إن فيتوريا مدرب مصر السابق، سيحصل على شرطه الجزائي البالغ 3 أشهر من عقده على 3 دفعات.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع روي فيتوريا على أن يحصل قيمة شرطه الجزائي، على ثلاث أشهر عقب رحيله عن تدريب مصر، على أن يحصل على دفعة مطلع كل شهر.