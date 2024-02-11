موعد مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، المباراة المرتقبة بين منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار، في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ويستعرض لكم موقع “كورة 365″، في التقرير التالي، موعد مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، بين منتخب نيجيريا ضد كوت ديفوار، والقنوات الناقلة.

وتأهل منتخب كوت ديفوار، إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، بعد الفوز على حساب الكونغو الديمقراطية، بنتيجة هدف وحيد.

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وحجز منتخب نيجيريا، مقعده في نهائي كأس أمم أفريقيا، بعدما أطاح بنظيره جنوب أفريقيا، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

موعد مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار

ومن المقرر أن يلعب منتخب نيجيريا ضد كوت ديفوار، في نهائي كأس أمم أفريقيا، اليوم الأحد الموافق 11 فبراير الجاري.

وستقام مباراة نهائي أمم أفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا، على ملعب استاد إبيمبي الأولمبي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار

وسيتم بث أحداث مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023 بين نيجيريا وكوت ديفوار، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة، beiNe Afcon1.

وأسندت شبكة بي إن سبورتس، مهمة التعليق على مواجهة نهائي أمم أفريقيا، للمعلق الرياضي حفيظ دراجي.