شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا للريشة الطائرة، مساء اليوم الأحد، والمقرر إقامتها فى صالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجارى، ويتخلله قرعة المنافسات.

ويرمز الشكل العام لشعار البطولة إلى لعبة الريشة، كما تم اختيار زهرة اللوتس كونها رمزًا للتراث الفرعوني، إضافة إلى أنها الرمز الرئيسي للتنوير الروحي عند القدماء المصريين، وتم اختيار الألوان نسبةً لألوان علم جمهورية مصر العربية.

جدير بالذكر أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم، المقرر إقامتها أبريل المقبل بالصين.

ونجحت بعثة المنتخب المصري للريشة الطائرة في حصد 6 ميداليات متنوعة خلال مشاركتها في البطولة العربية رقم 24 للكبار والشباب والتي إستضافتها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 29 يناير الماضي وحتى 2 فبراير الجاري.