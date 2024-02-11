شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لـ علاء نبيل لكشف خطة تطوير الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهزعلاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، لعقد مؤتمر صحفى موسع لإعلان خطة تطوير الكرة المصرية التي سيتم الاتفاق عليها مع مجلس إدارة الاتحاد.

ويعكف علاء نبيل حالياً على وضع ملامح الخطة كاملة وتشمل تطوير الكرة المصرية بداية من قطاعات الناشئين، قبل عرضها على المجلس واعتمادها ثم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفى بحضور جميع وسائل الإعلام.

وأكد علاء نبيل، المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة، أن الدولة المصرية تمتلك مواهب في قطاع الناشئين سيعملون على تطويرهم واكتشافهم. وقال نبيل، "مصر تمتلك مواهب عظيمة في الناشئين بحاجة للرعاية والتخطيط فهذا هو المستقبل، سأجتمع مع اتحاد الكرة وأضع خطة لتطوير مواهب مصر وهذا ما نريد العمل عليه".

وأضاف، "بالتأكيد ستكون لدي رؤية في تغيير بعض الأجهزة الفنية للمنتخبات، ويجب أن يكون هناك اختصاصات لأن كثرة التدخل في المنظومة تسبب الفشل".

وتابع، "لدي رؤية كاملة عن المدربين في مصر وسيكون لدينا خطة لتطويرهم أيضا وليس فقط اللاعبين".