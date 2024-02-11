انطلاق مباريات الجولة الـ12 بمسابقة الدوري المصري الممتاز الثلاثاء

القاهرة - سامية سيد - تعود عجلة دورى NILe إلى الدوران منتصف الأسبوع الجاري، وبالتحديد يوم الثلاثاء، بعد فترة توقف دولي طويلة امتدت لأكثر من شهر بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار، لتعود المتعة والإثارة فى الإيجبشيان ليج بشكل أكبر، خاصة بعد انتهاء موسم الانتقالات الشتوية، والذي شهد تدعيمات قوية ومكثفة من الأندية بحوالى 97 صفقة استعداداً لاستئناف المباريات.

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري

الثلاثاء 13 فبراير

الجونة & المصري..4 عصراً على استاد برج العرب

سموحة & البنك الاهلى..7 مساءً على استاد الإسكندرية

الأربعاء 14 فبراير

المقاولون العرب & انبى..4 عصراً على استاد المقاولون

الاتحاد السكندري & طلائع الجيش..4 عصراً على استاد الاسكندرية

زد اف سى & بيراميدز..7 مساءً على استاد الدفاع الجوى

الخميس 15 فبراير

الإسماعيلى & سيراميكا..4 عصراً على استاد الإسماعيلية

بلدية المحلة & مودرن فيوتشر..4 عصراً على استاد غزل المحلة

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقه ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

استغل فريقا زد وإنبي انشغال الكبار الأهلي والزمالك بخوض منافسات بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، للانقضاض على قمة جدول ترتيب مسابقة دورى NILe برصيد 19 نقطة لكل منهما، ويتربع زد على القمة بفارق الأهداف ويليه الفريق البترولي فى المركز الثاني، بينما يأتي الاتحاد السكندري فى المركز الثالث برصيد 18 نقطة، وبيراميدز في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

الأهلي فى المركز الثامن والزمالك الثانى عشر

تراجع النادي الأهلي قبل فترة التوقف الدولى إلى المركز الثامن فى جدول الترتيب، بسبب انشغاله بخوض منافسات كأس العالم للأندية ومن بعدها كأس السوبر، ما أدى إلى تأجيل عدة مباريات بالدورى للفريق الأحمر، ليقبع في المركز الثامن برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، وجدير بالذكر أن الفريق الأحمر هو الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن بدورى NILe.

بينما على الجانب الآخر، وفى قلعة ميت عقبة، تراجع نادى الزمالك للمركز الـ 12 فى جدول الترتيب، حصدها الفريق الأبيض بعد 8 مباريات حصد خلالها 11 نقطة فقط، حيث تلقى الزمالك الهزيمة في 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين، وهو ما أدى إلى تغيرات جذرية فى فترة التوقف بضم 11 صفقة وتغيير المدير الفني.

المقاولون والداخلية وفاركو فى مهب الريح

ويكافح ثلاثي قاع الجدول، المقاولون العرب، الداخلية وفاركو على الترتيب، للهروب من منطقة الخطر في ترتيب المسابقة، حيث يحتل المقاولون المركز الـ 16 برصيد 7 نقاط، ويليه الداخلية برصيد 7 نقاط أيضاً، وأخيراً يتذيل فاركو الترتيب بـ 5 نقاط فقط، وهو ما أدى إلى ثورة تغيير في فترة التوقف في تلك الأندية خاصة المقاولون العرب الذي أعلن رحيل 7 لاعبين دفعة واحدة بالإضافة إلى تغيير الجهاز الفني وعودة محمد عودة.