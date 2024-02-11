شكرا لقرائتكم خبر عن كريم طارق يتعافى من مزق العضلة الضامة وينتظم فى تدريبات الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم كريم طارق لاعب طلائع الجيش فى تدريبات فريقه الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بمزق فى العضلة الضامة، ولم يتحدد بشكل نهائى مصير مشاركة اللاعب فى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الاتحاد السكندري فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتعرض كريم طارق للإصابة خلال مباراة بلدية المحلة التى أقيمت باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دورى nile التى فاز بها الطلائع بهدفين دون رد ، ونفذ اللاعب برنامج تأهيلى طوال فترة توقف الدوري حتى استعاد فورمته الفنية والبدنية.

وأثبتت الاشعة التي خضع لها التونسى حسام دقدوق، مدافع طلائع الجيش، إصابته بجزع في الرباط الداخلى للركبة، ليتأكد غيابه عن الفريق قرابة الثلاثة أسابيع يخضع خلالها لبرنامج تأهيلى تحت إشراف محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبي بالفريق لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

أثبتت الأشعة التي خضع لها عمر السعيد مهاجم طلائع الجيش إصابته بشد بسيط فى العضلة الخلفية، يخضع على إثره لبرنامج تأهيلى لمدة أسبوع، وهى الإصابة التي ستبعده عن مباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

ويحتل الطلائع المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه 9.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى بالجولة الأخيرة للدوري.