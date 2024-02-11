شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة سبورتنج وبطل الكويت فى نهائى الطائرة بدورة الألعاب العربية للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج نهائى دورة الألعاب السابعة للأندية العربية المقامة فى الشارقة بالإمارات غدا، الاثنين، أمام سلوى الصباح الكويتى.

موعد مباراة سبورتنج أمام بطل الكويت

تقام مباراة سبورتنج أمام سلوى الصباح الكويتى فى التاسعة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة.

وتأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج إلى النهائى على الشارقة الإماراتي بنتيجة 3 /0 فى نصف النهائى ،بعد الفوزعلى تل درة السورى بنتيجة 3/0 الجمعة .

ونجح فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته فى هذه المنافسة على أكاديمية فاطمة بنت مبارك بنتيجة 3/0 ، قبل أن يهزم بيبلوس اللبنانى و بعده أكاد عنكاوا العراقى بنفس النتيجة .

وتضم قائمة فريق سبورتنج كلا من: ليلى محفوظ و ياسمين سراج و ندى محمد و لينا طارق و هدير يسرى وفرحة عباس وهند العطار وكرمة على ونور أحمد و ندى قرة وماريا خوزية وملك شاهين وسارة طارق وهدير عوض، ويقود الفريق فنيا أحمد فتحى.