شكرا لقرائتكم خبر عن صالة أكتوبر تستضيف قمة الأهلي والزمالك فى دورى محترفي كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عاصم السعدنى، رئيس لجنة مسابقات دورى المحترفين لكرة اليد ، عن إقامة مواجهة الأهلى والزمالك، المحدد لها الجمعة المقبل فى خامس جولات المرحلة الثانية من الدورى، على صالة أكتوبر الدولية فى الخامسة مساءً.

وقال السعدنى فى تصريح لـ الخليج 365، إن الاجتماع الأمنى سيحدد أعداد الحضور من كلا الناديين، مشيرا إلى أنه لم يحدد موعده حتى الآن.

فيما تقام الجولة الرابعة الثلاثاء المقبل بين كل من: الجزيرة مع سبورتنج وطلائع الجيش مع الأهلى والزمالك مع السنة الأهلى وسموحة مع هليوبوليس.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وشهدت فترة توقف الدورى حصول منتخب مصر الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت مؤخرا بمصر على حساب الجزائر بنتيجة 29 / 21 والتأهل إلى أولمبياد باريس.