نهائي أمم إفريقيا 2023.. موقعة نارية بين نيجيريا وكوت ديفوار الليلة.. موعد المباراة والقناة المجانية الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف ملعب "الحسن واتارا"، مساء اليوم الأحد، مواجهة من العيار الثقيل بين كوت ديفوار ونيجيريا، في نهائي بطولة أمم أفريقيا 2023.

ونجح منتخب كوت ديفوار في التأهل إلى المباراة النهائية بعدما تخطى منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة هدف نظيف، فيما حقق منتخب نيجيريا الفوز في الدور ذاته على حساب منتخب جنوب إفريقيا بركلات الترجيح.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة المباراة، إلى الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا حكم ساحة، وعلى الفار المصري محمود عاشور.

ويسعى المنتخب الإيفواري للتتويج باللقب الأفريقي للمرة الثالثة في تاريخه، بينما يأمل المنتخب النيجيري في التتويج الرابع في تاريخه.

وتواجد منتخب كوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا 4 مرات، حيث حقق كوت ديفوار اللقب مرتين أعوام (1992، 2015) وتواجد في الوصافة مرتين أعوام (2006، 2012).

وتواجد منتخب نيجيريا في نهائي أمم أفريقيا 7 مرات حيث حقق اللقب 3 مرات أعوام (1980، 1994، 2013) واحتل الوصافة 4 مرات أعوام (1984، 1988، 1990، 2000).

وستكون مواجهة نيجيريا وكوت ديفوار في النهائي الأفريقي تكرار للمباراة التي جمعت بين المنتخبين في دور المجموعات خلال النسخة الحالية والتي انتهت بفوز نيجيريا بهدف دون مقابل.

مشوار كوت ديفوار

وبدأ منتخب كوت ديفوار مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية في المجموعة الأولي التي تضم كلا من:غينيا الاستوائية ونيجيريا وغينيا بيساو، وبدأمنتخب الفيلة مشواره بالفوز على غينيا بيساو بهدفين نظيفين، ثم الهزيمة من نيجيريا بهدف في المباراة الثانية، قبل أن تسقط برباعية أمام غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة، ليصعد كأفضل ثالث.

وفي دور الـ 16 اصطدم منتخب كوت ديفوار بحامل اللقب السنغال لتطيح به خارج البطولة بركلات الترجيح، ثم واجهت مالى في ربع النهائي وقلبت تأخرها بهدف إلى فوز بهدفين لتحجز مقعدها في نصف النهائي أمام الكونغو الديمقراطية.

كوت ديفوار تأهلت إلى نهائي أمم أفريقيا 2023 بعد الفوز على نظيره الكونغو الديمقراطية، بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الحسن واتارا، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة بكوت ديفوار.

مشوار نيجيريا

بدأ منتخب نيجيريا مشوار بطولة كأس الأمم الإفريقية في المجموعة الأولي التي تضم كلا من:غينيا الاستوائية وكوت ديفوار وغينيا بيساو، بدأت النسور الخضراء المشوار بتعادل إيجابى مع غينيا الاستوائية بهدف لمثله، قبل الفوز على كوت ديفوار بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف، ليتأهل وصيفا برصيد 7 نقاط.

وفي دور الـ 16 أطاحت النسور الخضراء بالمنتخب الكاميرونى بنتيجة (2-0)،، قبل الفوز على أنجولا بهدف نظيف في ربع النهائي، ليضرب موعدا مع جنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

في المقابل، تأهل منتخب نيجيريا إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية على حساب جنوب أفريقيا بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية 4-2، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

تشكيل منتخب كوت ديفوار المتوقع

حراسة المرمى: يحى فوفانا.

خط الدفاع: سيرج أوربيه – أوديلون كوسونو – إيفان نديكا – جيسلان كونان.

خط الوسط: جان سيري – فرانك كيسي – سيكو فوفانا.

خط الهجوم: كريستيان كوامي – ماكس جراديل – نيكولاس بيبي.

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي – أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين.

موعد المباراة

تنطلق مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة نيجيريا وكوت ديفوار عبر قناة الجزائر الأرضية المفتوحة، بجانب قناة "بي إن سبورتس ماكس الأولى" الناقل الحصري لمباريات البطولة.

وفيما يلي طريقة مشاهدة مباراة كوت ديفوار ونيجيريا مجانا عبر قناة الجزائر الأرضية.

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

وبإمكان المشاهدين في مصر متابعة البطولة عليها بكل سهولة عن فتح شفرة Biss وتشغيلها على الرسيفرات، وتحمل اسم Programme National Algeria.

طريقة التنزيل: الدخول إلى إعدادات ثم بيانات القمر الصناعي، ثم اختيار القناة وكتابة التردد وباقي البيانات، وبعد نزول القناة يكتب في خانة Biss، شفرة القناة وهي: 1100001100000000.