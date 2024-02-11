خلال معسكر المنتخب.. شوبير يكشف تفاصيل نجاة إمام عاشور من «بلع اللسان»

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل الإصابة التى تعرض لها إمام عاشور، خلال معسكر منتخب مصر أثناء مشاركته في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وخلال تقديم برنامجه الإذاعي عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" اليوم الأحد، قال شوبير: "إمام عاشور وقع على دماغه ورقبته، وشوفت الوقوع متصور فيديو، ووقع محطش منطق، ويشاء ربنا كان جنبه حمدى فتحى الذى وضع إمام على جانبه الأيمن".

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "إمام عندما سقط على الأرض فى التدريبات كان هيبلع لسانه، لولا الجهاز الطبي الذي اصطحبه سريعا للمستشفى، لاعبو المنتخب كانوا متلخبطين ومشوشين بعد ذهاب إمام للمستشفى، قبل إجراء تقسيمة خلال التدريبات".

وتابع: "إمام بعد ما فاق مراته كلمته قالها إنتى مين، وبعد ما خرج من المستشفى كان عايز يشارك فى ماتش الكونغو وأصرّ بشدة وأخبر مسئولى المنتخب بكتابة تعهد أنه هو اللى عايز يلعب، بس الجهاز الطبي رفض".

من ناحية أخرى، تأكدت جاهزية إمام عاشور، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة مع فريقه في مباراة شباب بلوزداد الجزائري، رغم خوض اللاعب التدريبات مرتدياً واقى الرأس.

ويأتي ارتداء إمام عاشور واقي الرأس كنوع من التدابير الاحترازية تجنباً لتعرضه لأي ارتطامات، بعد إصابته بارتجاج فى المخ خلال مشاركته فى تدريبات منتخب مصر فى كوت ديفوار وغيابه عن مباراة الكونغو الأخيرة بمشوار الفراعنة خلال منافسات بطولة أمم أفريقيا والتي ودعها المنتخب الوطني من دور الـ16.