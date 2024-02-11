"قال لزوجته من أنت؟".. شوبير يكشف لأول مرة ما فعله إمام عاشور بعد إصابته في كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس جديدة، بشأن إصابة إمام عاشور، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "هحكي تفاصيل تقال لأول مرة، في موضع إمام عاشور واللي حصل في كوت ديفوار، لأنه مسار حديث تاني دلوقتي".

أكمل: "قابلت عددا من لاعبي المنتخب، في أحدى المناسبات الأيام الماضية، وعرفت منهم تفاصيل الواقعة وأنهم كانوا بيلعبوا كرة طائرة في المران، وفجأة سخن إمام في كورة ولعبها باك وورد سقط على رأسه، وانقطع بعدها عن الحديث تماما".

أضاف: "يشاء القدر ويكون اللاعب اللي بجوار إمام بعد سقوطه، حمدي فتحي لأنه يجيد التعامل في مثل هذه الحالات، وأنا شفت الفيديو بتاع الواقعة حاجة صعبة يعني".

أوضح: "الدكتور محمد أبو العلا، جاء مسرعا بعد سقوط إمام عاشور، وقام بإحضار شيء مثل لبيسة القلم، وقام باسترجاع لسان إمام مرة أخرى، وبعدها انهار جميع اللاعبين من الخوف، ومحدش بقى عارف ياخد نفسه".

أردف: "طبيب المنتخب أحضر سيارة الإسعاف بشكل سريع جدا، وقاموا باصطحاب اللاعب إلى المستشفى، وسط رعب من جميع اللاعبين، للدرجة اللي خلتهم يتنرفزوا على فيتوريا في المران".

أتم تصريحاته: "الكوميديا كلها كانت بعد ما استفاقة إمام عاشور في المستشفى، وعند الحديث مع زوجته قال لها إنتي مين؟، ونفس الأمر مع أهله، لأنه احتاج وقت للتركيز والعودة لحالته الطبيعية مرة أخرى".

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