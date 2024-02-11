عبد الظاهر السقا يكشف موقف سيفاس سبور التركي من ضم لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تحدث عبد الظاهر السقا لاعب المنتخب المصري السابق، عن موقف فريق سيفاس سبور التركي من ضم لاعب النادي الأهلي أحمد عبد القادر.

ويتمتع السقا بعلاقات قوية مع عدد من الأندية التركية، نظراً لخوضه العديد من التجارب الاحترافية داخل الدوري التركي، مع أكثر من فريق.

وقال السقا في تصريحات عبر قناة "دي أم سي": "تم سؤالي من قبل بولنت أويجون المدير الفني لفريق سيفاس سبور، عن أحمد عبد القادر، وأجابت أنه لاعب كبير ويتحمل الضغوط، نظراً لتواجده في النادي الأهلي النادي الأول في أفريقيا".

وأضاف:"أويجون أكد لي أن النادي مستمر لضم اللاعب، ولكن تم تأجيل الصفقة إلى نهاية الموسم بصفقة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، نظراً لوجود بعض التفاصيل أدت إلى عدم إتمام الصفقة في الوقت".

وكان الأهلي تلقى في وقت سابق، عرضاً من جانب الفريق التركي لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.