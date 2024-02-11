لائحة نهائي أمم أفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا.. ماذا يحدث في حالة التعادل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تقام اليوم الأحد 11 فبراير، مباراة نهائي بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والتي تجمع بين منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة الليلة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الحسن واتارا" بكوت ديفوار.

وتمكن المنتخب النيجيري من تحقيق الفوز، في مباراة نصف النهائي على منتخب جنوب أفريقيا بركلات الترجيح، فيما حقق منتخب كوت ديفوار في الدور ذاته الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة هدف دون مقابل.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية، لائحة البطولة في حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل.

نصت لائحة البطولة خلال الأدوار الإقصائية الماضية، " دور الـ 16، وربع النهائي ونصف نهائي البطولة"، اللجوء إلى الوقت الإضافي على شوطين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حال انتهاء الأشواط الإضافية بالتعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز.

وهذا الأمر يطبق في المباراة النهائية، حيث في حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، يتم اللجوء إلى أشواط إضافية، وإذا ظل التعادل مستمراً خلال الأشواط الإضافية يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد المتوج بلقب كأس أمم أفريقيا في النسخة الـ 34.