شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان تتأهل إلى نصف نهائى بطولة العالم للألعاب المائية بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني للسباحة، إلى نصف نهائي منافسات سباق 100 متر فراشة، فى بطولة العالم للألعاب المائية المقامة حاليا في قطر.

وجاء وصول فريدة عثمان إلى الدور قبل النهائي بعد تحقيق زمن قدره 59.11 ثانية في مرحلة التصفيات.

نجحت فريدة عثمان، الفراشة المصرية فى رياضة السباحة، أن تحفر إسمها بأحرف من ذهب فى هذه الرياضة فى ظل مواصلة تحقيقها إنجازات كبيرة بطموحات لتحقيق المزيد.

فريدة عثمان مواليد عام 1995 تلعب لنادى الجزيرة، بدأت ممارسة السباحة وهى فى الرابعة من عمرها، شاركت مع المنتخب فى دورة الألعاب العربية وهى فى الثانية عشرة لتكون أصغر متسابقة مصرية وعربية تفوز بسباق 50 م فراشة.

وحققت فريدة عثمان لمصر أول ميدالية فى تاريخها ببطولات العالم للناشئين فى السباحة، حيث توجت ببرونزية بطولة العالم فى المجر وأصبحت أول مصرية تحمل رقما قياسيا عالميا فى رياضة السباحة.