شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر حمد ينتظم فى تدريبات الزمالك.. وجلسة بين جوميز ولاعبى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الفلسطيني ياسر حمد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، الأحد، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز .

وكان اللاعب حصل على إذن من عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق، للسفر خارج مصر لإنهاء بعض الارتباطات الخاصة، قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية.

من جهته عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي وشهدت الجلسة شرح المدير الفني للاعبين العديد من المواقف الفنية المراد تنفيذها خلال المران، وتحدث جوميز عن بعض الأدوار الخاصة والجمل الفنية التي سيتم العمل عليها في التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.