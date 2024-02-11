شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى لاعب بيراميدز يظهر فى تدريب الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مصطفى فتحى، لاعب فريق بيراميدز، على تحية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأحد على الملعب الفرعي باستاد لدفاع الجوي.

وتواجد مصطفى فتحي في مران الأبيض لتحية زملائه السابقين، بعدما تصادف موعد التدريبات الجماعية لفريقي الزمالك وبيراميدز بالملاعب الفرعية باستاد الدفاع الجوي.

من ناحية أخرى واصل أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد ، حيث خضع حمدي لبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي، أخصائي التأهيل بالفريق، بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال المباراة الودية أمام فريق الشباب بالنادي.

كما خضع الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات إضافية على هامش المران، ونفذ ياسر حمد مجموعة من التدريبات التأهيلية والبدنية الفردية، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني للفريق، لتجهيزه بالشكل الأمثل للمباريات خلال الفترة المقبلة. وكان اللاعب انتظم في التدريبات الجماعية للفريق اليوم بعد عودته من الخارج بعد سفره مؤخرا لإنهاء بعض الارتباطات الخاصة .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.