شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض طلب وسام أبو على بالمشاركة مع الأهلى أمام شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، طلب لاعبه وسام أبو على بالمشاركة فى مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، خوفاً من معاودة الاصابة مرة أخري.

وطلب وسام أبو على من مدربه المشاركة فى مباراة شباب بلوزداد الجزائري، مؤكداً تحسن حالته كونها المباراة الأولى الرسمية له بالقميص الأحمر، ولكن رفض كولر الفكرة خوفاً من تجدد الإصابة.

ويكثف أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، جلسات العلاج الطبيعى فى الجيم للاعبه وسام أبو على مهاجم الفريق من أجل تأهيل العضلة الخلفية بسبب الإصابة التى يعانى منها الوافد الجديد.

ويحدد الجهاز الطبي للأهلي، بقيادة أحمد جاب الله، موقف وسام أبو علي من مباراة ميدياما الغانى فى دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها 24 فبراير الجاري بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي، بعد خوض اللاعب فترة التأهيل الخاصة به وتحديد مدى استجابته للعلاج من الإصابة التي تعرض لها.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة بشد فى العضلة الخلفية بعد نهاية مران الفريق الأحمر ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله.

وبات فى حكم المؤكد غياب وسام أبو علي مهاجم الأهلى عن مباراة الفريق المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها الجمعة المقبلة بالجزائر في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.