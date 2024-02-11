شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى كأس العالم للكرة الشاطئية لأول مرة.. 3 مفارقات مثيرة بنسخة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتنطلق كأس العالم للكرة الشاطئية بمشاركة منتخب مصر لأول مرة في تاريخه، حيث استعد الفراعنة لهذه النسخة المونديالية بدورة ودية فى عمان ومعسكر تحضيري في الإمارات.

وتعادل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى، مع منتخب إسبانيا إيجابيا بأربعة أهداف لكل فريق، فى المباراة الودية التى جرت اليوم فى ختام استعدادات الفراعنة لكأس العالم بالإمارات.

ونستعرض فى التقرير التالي بعض المفارقات فى كأس العالم المقبلة للكرة الشاطئية:

أطول وأقصر لاعب فى البطولة

سيكون أناتولي ريابكو، الذي يبلغ طوله 197 سم، أطول لاعب في بطولة الإمارات 2024 دبي. ويتبع صاحب القميص رقم 10 في بيلاروسيا كل من أمير حسين أكبري لاعب إيران، وإسلايدر أفيلا من كولومبيا، وبابا ندوي من السنغال (جميعهم 195 سم). بينما محمد لوها، الذي يبلغ طوله 159 سم، هو أقصر لاعب في البطولة. ولدى مصر أيضًا ثاني أقصر لاعب؛ الحسيني طه، الذي يبلغ طوله 160 سم.





لاعب أكبر من 5 مدربين سيكون برونو توريس (43 عاماً) أكبر لاعب سناً في البطولة. المدافع البرتغالي أكبر من خمسة من المدربين الستة عشر بكأس العالم. وفي الأربعينيات من العمر أيضًا كل من الإماراتي هيثم محمد (43)، والثنائي الإسباني دونا (41) وأنطونيو ميجور (40)، وفادزيم بوكاش (40) من بيلاروسيا.





رقم قياسي لمشاركة لاعب بين نسختينسيحقق الإسباني دونا والإيراني مسلم ميسيجار رقماً قياسياً جديداً في المشاركة بنسختين من نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA بأطول مدة بينهما والتي وصلت لـ 17 عاماً. وكان أسطورة البرتغال بلشيور يحمل الرقم القياسي بـ 16 عامًا.