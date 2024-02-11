شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الأفريقي للريشة الطائرة يصل القاهرة لحضور منافسات بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، الأحد، السيشيلي "ميشيل باو"، رئيس الاتحاد الأفريقي للريشة الطائرة، إلى القاهرة لحضور منافسات بطولة أفريقيا والمقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري على صالة 4 باستاد القاهرة الدولي.

وكان على رأس مستقبلى "باو" كل من "جيف أوموكيكي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي والدكتور أحمد رضا مدير التطوير بالاتحاد الأفريقي للعبة.

ومن المنتظر أن يحضر "باو" منافسات البطولة منذ بدايتها وحتى نهايتها على أن يشارك في مراسم تتويج الفائزين بميداليات وكؤوس البطولة الأفريقية.

وتشهد البطولة مشاركة 11 منتخبا هم: "مصر - الجزائر - نيجيريا - موريشيوس - الكاميرون - سيشيل - غينيا الاستوائية - جنوب أفريقيا - أوغندا - زامبيا - زيمبابوي".

الجدير بالذكر، أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها ابريل المقبل بالصين.