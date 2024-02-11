شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: الحضرى حارس مصنوع والشناوى لن يصل لسن الأربعين فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى منتخب مصر والزمالك السابق، أن الوقت الحالى يشهد ندرة فى المواهب على مستوى حراسة المرمى. وقال عبد المنصف فى تصريحات لبرنامج كان أبيدجان الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إن الحارس المصنوع يعيش أكثر من الموهوب ويحقق نتائج أكبر، وعصام الحضرى مثل أحمد شوبير موهبة مصنوعة ولم يمتلك موهبة ثابت البطل أو عادل المأمور".

وتحدث عبد المنصف عن حارس الأهلى محمد الشناوى متوقعاً إنهاء مشواره الكروى قبل عامه الـ40 بسبب كثرة الإصابات التى يتعرض لها دائما سواء فى الخلفية أو الضامة وغيرها.

وأشار عبد المنصف إلى أن مصطفى شوبير حارس الأهلى موهوب وأفضل من والده ولديه ثقة وهدوء ورشاقة ومرونة كبيرة.

وأوضح عبد المنصف أنه ترك الزمالك بسبب بعض المدربين الزملكاوية الذين يتمنون المنصب، مشيراً إلى أنه عمل فى الزمالك فى ظروف استثنائية بحارس مرمى واحد فى ظل الإصابات وفترة إيقاف قيد وغرامات ونقص فى الموارد.