شكرا لقرائتكم خبر عن الونش وفتوح وحمدى ومنسى.. تعرف على تفاصيل الإصابات فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى فريق الكرة بنادى الزمالك العديد من الإصابات خلال الساعات الماضية، وعلى رأسهم محمود حمدي الونش، وأحمد فتوح، بالإضافة إلى أحمد حمدى، وناصر منسى، نرصد في السطور التالية تفاصيل إصابات لاعبى الزمالك...

الونش.. قطع جزئى في الرباط الصليبى ويخضع لعملية جراحية.

أحمد فتوح.. مزق فى العضلة الخلفية

أحمد حمدى.. شد فى العضلة الضامة

ناصر منسى.. إصابة فى أصابع القدم

إيشو.. شد عضلى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.