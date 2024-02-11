شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتسلم الدفعة الأولى من صفقة انتقال العسقلانى لروستوف الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم النادى الاسماعيلى، منذ قليل، الدفعة الاولى من صفقة بيع إياد العسقلانى لاعب الفريق السابق من نادى روستوف الروسي.

وحسم روستوف الروسى صفقة إياد العسقلانى مقابل 900 ألف دولار، بالإضافة 100 ألف دولار مكافآت في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويرغب مسئولو الإسماعيلى في استغلال قيمة صفقة اياد العسقلانى في تسديد المستحقات المتأخرة للاعبين بجانب تمديد عقود اللاعبين الذين ينتهى عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

ونجح مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، فى إنهاء أزمة القيد رسمياً بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات.

تمكن مجلس إدارة النادى من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادى مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أى مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.

وسدد الإسماعيلى مستحقات كل من التونسى نور الزمان الزمورى، والإسبانى خوان كارلوس جاريدو، والناميبى بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادى كورهوجو الإيفوارى الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالى، ومستحقات نادى ديبورتيفو كوينكا الإكوادورى.

يعقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مؤتمراً صحفياً فى الثانية ظهر اليوم، الأحد، بمقر النادي، لتقديم الصفقات الجديدة، التى تم التعاقد معها لدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ونجح النادي الإسماعيلي فى ضم مجموعة مميزة من اللاعبين هم هشام محمد، وإريك تراوري، وأحمد الشيخ وعبدالكريم مصطفى، وحاتم سكر، وعلي الملواني، وعبدالرحمن الدح، والكونغولي موزيس مهاجم مواليد 2005.

ويشهد المؤتمر حضور أعضاء مجلس الإدارة، وعلي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية، بالإضافة إلى عماد سليمان، المشرف العام على الفريق، و إيهاب جلال المدير الفني للفريق.