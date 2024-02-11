أرتيتا يُعلن تشكيل آرسنال لمواجهة وست هام بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مايكل آرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره وست هام يونايتد، في المواجهة التي تقام مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أرسنال لمواجهة وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي

- حراسة المرمى: رايا.

- خط الدفاع: كيور - جابريال - ويليام ساليبا - بن وايت.

- خط الوسط: هافيرتز- ديكلان رايس - مارتين أوديجارد.

- خط الهجوم: جابريال مارتينيلي - تروسارد - بوكايو ساكا.

ويدخل نادي أرسنال مباراة اليوم محتلًا الترتيب الثالث في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، فيما يحتل فريق وست هام يونايتد المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 36 نقطة.