شبانة يكشف تفاصيل جلسة كولر مع عبدالقادر لاحتواء اللاعب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة تفاصيل الجلسة التي جمعت مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي وأحمد عبد القادر لحسم مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأكد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن المدرب السويسري سوف يحتوى اللاعب نفسيا خاصة أنه أحد أهم اللاعبين الموهوبين داخل الفريق وإعطائه فرصة جديدة لإثبات ذاته مع الفريق.

وأكمل شبانة ان المدير الفني طلب من اللاعب أستعادة تركيزه مع الفريق والمران بجدية خلال الفترة المقبلة لرفع مستواه الفني والبدني للإعتماد عليه خاصة بعد رفض النادي مسألة إحترافه في الدوري التركي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المنتهية منذ أيام.

مران الأهلي.. فقرات بدنية للاعبين بالجيم

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏

واكتفى اللاعبون بأداء فقرات بدنية مكثفة في الجيم، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز الجميع بالشكل المناسب ‏للمباراة، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس فقرات متنوعة لحراس المرمى على ملعب مختار التتش.‏

وقرر مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق ‏المتوجهة إلى الجزائر، يوم الأربعاء المقبل؛ استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري، ‏في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء ‏للجهاز الفني واللاعبين.

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