"أقوى خط دفاع والهداف".. إحصائيات بطولة أمم أفريقيا قبل مباراة النهائي بين كوت ديفوار ونيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي المنتخب النيجيري نظيره منتخب كوت ديفوار اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، على ستاد "الحسن واتارا".

ويستعرض موقع "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز أرقام بطولة أمم أفريقيا 2023 حتى الآن، وأرقام طرفي نهائي البطولة.

وخاض مستضيف البطولة منتخب كوت ديفوار 6 مباريات في البطولة حتى الآن، تمكن خلالهما من تحقيق الفوز في ثلاثة لقاءات، وتلقى هزيمتين، وحضر التعادل في لقاء.

وفي المقابل لعب منتخب نيجيريا نفس العدد من المباريات، تمكن من تحقيق الفوز في 4 لقاءات، وتعادل في لقائين ولم يتلقى أي هزيمة في البطولة حتى الآن.

وسجل لاعبو المنتخب الإيفواري في البطولة حتى الآن 6 أهداف، وتلقت شباكهم 7 أهداف، فيما سجل لاعبي المنتخب النيجيري في البطولة 7 أهداف، واستقبلت شباكهم هدفين فقط.

وبالرغم من الخروج المبكر للمنتخب السنغالي من البطولة، إلا إنه ما زال يتصدر قائمة أكثر المنتخبات تسجيلاً في البطولة إلى الآن برصيد 9 أهداف بالتساوي مع منتخب غينيا الاستوائية.

ويعد المنتخب النيجيري صاحب أقوى دفاع في البطولة، متساوياً مع منتخب السنغال، برصيد هدفين فقط في شباك كلاً منهما.

ويحتل لاعب منتخب غينيا الاستوائية إيميليو إنسوي، قائمة هدافي البطولة حتى الآن برصيد 5 أهداف سجلهما في 4 خاضهما في البطولة، بالرغم من توديع منتخب بلاده البطولة من دور ال 16.