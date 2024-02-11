وزير الرياضة: هدفنا كان الصعود لنهائي أفريقيا.. وندعم قرار تعيين التوأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، على دعمه الكامل لقرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب، خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، وجه الشكر إلى البرتغالي روي فيتوريا، عقب الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، على يد المنتخب الكونغولي من دور ال 16 بركلات الترجيح.

وقال وزير الرياضة في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "تعيين حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب؟ نحن لا نعلق على أي قرار للاتحاد المصري لكرة القدم، نحن ندعم منتخبنا فقط، ولكن لدينا أهداف في حال عدم تحقيقها، نقف لنقيم الأمور ثم نتخذ القرار المناسب".

وأضاف: " لدينا هدف بالوصول إلى كأس العالم 2026، كما كان الهدف هو الوصول إلى نهائي أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، ولم يتحقق ذلك".

واختتم صبحي تصريحاته: "لدينا بطولة أمم أفريقيا في العام المقبل 2025 بالمغرب، وبالتالي نحن ندعم كل قرارات اتحاد الكرة، وسنوفر كل الظروف التي تساعد على النجاح في الفترة المقبلة".

ومن المقرر أن يعقد حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب المصري مؤتمراً صحفياً، يوم الأربعاء المقبل لإعلان عن جهازه الفني بالكامل.