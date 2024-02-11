اتحاد الكرة: تعيين مدير فني مصري أوجد انفراجة مالية.. ونهائي كأس مصر في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تحدث محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين حسام حسن مديراً فنياً لمنتخب مصر، خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا.

وقال أبو الوفا في تصريحات عبر قناة " أون تايم سبورتس 1": "تولي حسام حسن مهمة قيادة المنتخب المصري، كان بمثابة مطلب شعبي من قبل الجماهير المصرية، واتحاد الكرة كان لديه قناعة كبيرة، بأن التوأم لابد أن يحصلوا على فرصتهم مع المنتخب".

وأضاف: "الموافقة على تعيين التوأم لقيادة المنتخب المصر تمت بالإجماع من قبل كل أعضاء الاتحاد، وحازم إمام كان أول الداعمين لتولي التوأم تدريب الفراعنة، ولم يقصر في ملف المدير الفني لمنتخب مصر في أي وقت".

وتابع: "حازم إمام عمل على ما يقارب من 10 ملفات وأنجزهما بالتعاون مع باقي أعضاء الاتحاد، وكان يسافر خارج مصر لجلب العديد من السير الذاتية وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد".

وواصل: "راتب حسام حسن سيكون قريباً مما كان يتقاضاه مع فريق فيوتشر، وتعيين مدير فني مصري للمنتخب، جعل هناك انفراجة مالية كبيرة، سوف تعود بالفائدة على باقي المنتخبات السنية".

وأكمل: "السوبر المصري بالإمارات أدخل لنا مبلغاً كبيراً بالدولار، وكذلك البطولة الودية المقبلة في مارس، بالإضافة إلى نهائي كأس مصر بالسعودية الذي سيجلب حوالي مليون دولار للاتحاد المصري".

وأردف: "دائماً ما يتم توجيه الشكر إلى الأجهزة الفنية فقط في حال حقق الفريق نتائج إيجابية، والعكس عندما يحدث إخفاق يتم توجيه النقد للاتحاد فقط، وهذا ما ألوم عليه الإعلام بشكل كبير".

واختتم: "تم عرض عقد فيتوريا على مجلس الإدارة قبل التعاقد معه، وعقده يتضمن 3 شهور شرط جزائي، ولا يوجد تعاقد مع مدير فني دون وجود شرط جزائي".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن رحيل البرتغالي روي فيتوريا، بعد الخروج المبكر من بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.