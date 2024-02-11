"رفض عرضا خرافيا وعلاقته بصلاح ممتازة".. وكيل فيتوريا يكشف تفاصيل الاتفاق مع اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف كريم أبو سليمان، وكيل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، تفاصيل الاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم على فسخ العقد وحصول المدرب على الشرط الجزائي.

وكان اتحاد الكرة، وجه الشكر للمدير الفني البرتغالي، على الفترة التي قضاها مع منتخب مصر، عقب وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية مبكرا وتحديدا من دور الـ16، على يد الكونغو الديمقراطية.

قال فيتوريا في لقاء تلفزيوني عبر الفضائية المصرية: "تم التعاقد مع روي فيتوريا كمدرب لمنتخب مصر حتى نهاية كأس العالم 2026، وأداء منتخب مصر بالطبع لم يكن مرضيا في كأس الأمم والتوفيق غاب نتيجة العديد من الظروف مثل الأخطاء وكذلك الإصابات.

أضاف: "فيتوريا كان حزينا على ما حدث وقبل البطولة كانت كل المؤشرات تشير إلى أن منتخب مصر سيفعل شئ جيد في كأس الأمم".

أكمل: "أهلي جدة قبل كأس الأمم بشهرين أو شهر واحد كان مصر على التعاقد مع روي فيتوريا بعرض أكبر بخمسة أضعاف مما يتقاضاه في منتخب مصر ولكنه رفض، والعرض وصل إلى 10 ملايين يورو سنويا".

أردف: "قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية مكانش في شرط جزائي، كان العقد يتضمن أن الذي يريد الرحيل يدفع باقي العقد ويرحل، ولكن تم الاتفاق مع اتحاد الكرة بأن يتم سداد الشرط الجزائي للمدرب في أقرب وقت، والموضوع مش مفتوح في اتفاق إن في وقت محدد يحصل على باقي مستحقاته".

أتم تصريحاته: "علاقة فيتوريا بمحمد صلاح ممتازة جدا، بدليل البوست الذي نشره صلاح ومعتقدش إن صلاح قبل كدة كان مهتم بفكرة وداع مدرب زي ما عمل مع فيتوريا".

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