"انتظام الفلسطيني واحتفال خاص وزيارة مفاجئة".. تفاصيل مران الزمالك اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليومية، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم 19 فبراير الحالي.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز، جلسة مطولة مع اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية وشرح، العديد من المواقف الفنية المراد تنفيذها خلال المران، وتحدث جوميز عن بعض الأدوار الخاصة والجمل الفنية التي سيتم العمل عليها في التدريبات.

وانتظم الفلسطيني ياسر حمد مدافع الفريق الجديد، في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد بعدما حصل على إذن من عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق، للسفر خارج مصر لإنهاء بعض الارتباطات الخاصة، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

كما واصل أحمد حمدي، لاعب الفريق، برنامجه التأهيلي، على هامش التدريبات الجماعية حيث خضع لبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي، أخصائي التأهيل بالفريق، بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال المباراة الودية أمام فريق الشباب بالنادي.

زيارة مفاجئة

وفي المقابل، حرص مصطفى فتحي، لاعب فريق بيراميدز، على تحية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في زيارة مفاجئة على هامش التدريبات الجماعية للأبيض.

وتواجد مصطفى فتحي في مران الأبيض لتحية زملائه السابقين، بعدما تصادف موعد التدريبات الجماعية لفريقي الزمالك وبيراميدز بالملاعب الفرعية باستاد الدفاع الجوي.

احتفال خاص بالثنائي

كما احتفل لاعبو الفريق، بعيد ميلاد سيف الدين الجزيري، وأحمد حمدي ثنائي الأبيض، قبل انطلاق التدريبات الجماعية، ونظم لاعبو الفريق ممراً شرفياً للثنائي للاحتفال بعيد ميلادهما، وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تهنئتهم.

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