"تدريبات بدنية في صالة الجيم".. الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي صباح اليوم تدريباته، تحت قيادة المدير الفني السويسري للفريق مارسيل كولر، استعدادا لمباراة الفريق المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري، بدوري أبطال إفريقيا.‏



واكتفى اللاعبون بأداء تدريبات بدنية مكثفة في الجيم، في إطار البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين بشكل مناسب خلال الفترة المقبلة.

وأجرى ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، فقرات متنوعة لحراس الفريق على ملعب مختار التتش.‏



وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرر في وقت سابق تعيين مـحمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيساً لبعثة الفريق ‏في المتوجهة إلى الجزائر، يوم الأربعاء المقبل، لمواجهة فريق شباب بلوزداد.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل الموافق 16 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا.‏

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء ‏للجهاز الفني واللاعبين.



ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 5 نقاط، والتي تضم بجانبه كلا من " شباب بلوزداد، ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني".