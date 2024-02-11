شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطمئن على جاهزية رضا سليم لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على جاهزية المغربي رضا سليم جناح الفريق الأحمر، استعداداً للمشاركة في مباراة شباب بلوزداد الجزائري والتى ستقام فى الجزائري الجمعة المقبل والمؤجلة من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشارك رضا سليم فى تراي ماتش أقامه الجهاز الفنى أمس، السبت، باستاد مختار التتش ليعلن جاهزيته للعودة للتشكيل بعد فترة غياب طويلة.

ويغيب رضا سليم عن المشاركة مع الأهلي منذ إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة فريقه أمام صن داونز الجنوب أفريقي في نهاية سبتمبر الماضي بنصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

ويواصل الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد المحدد لها 16 فبراير الجاري بالجزائر فى دور المجموعات بدوري الأبطال.

وسبق تعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد فى المباراة التي جمعتهما 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.