شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو جريشة: مجالس الإسماعيلى السابقة أساءت لسمعة النادى وأثقلتنا بالديون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على أبو جريشة، رئيس قطاع الكرة بالنادى الإسماعيلى، أن المجالس السابقة للنادى حملت الدراويش ديونا كثيرة وكانت سبباً فى إساءة سمعة القلعة الصفراء.

وقال أبو جريشة، فى المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً بمقر النادى الإسماعيلى، "واجهنا مشاكل في البداية منها أزمة فك القيد بسبب المجالس السابقة التى أساءت للنادي وحملت النادي بالديون أساءت لسمعة النادي".

وأضاف أبو جريشة، "نرحب باللاعبين الجدد، وسوف يكونوا إضافة كبيرة للفريق مع الجهاز الفني الكبير بقيادة إيهاب جلال.

وتابع أبو جريشة، "يجب ألا ننسى أن نصف تشكيل المنتخب في السابق كان من لاعبي الإسماعيلي، لكن الآن الوضع تغير ووصلنا لمرحلة صعبة، لكن اللاعبين الجدد والقدامي قادرين علي تجاوز الأزمة وتحقيق الانتصارات، مشيرًا إلى أن الدراويش هو مصنع النجوم، وبدعم الجماهير الموسم الحالي سوف يكون من أفضل المواسم".

ويعقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مؤتمراً صحفياً فى الثانية ظهر اليوم، الأحد، بمقر النادي، لتقديم الصفقات الجديدة، التى تم التعاقد معها لدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ونجح النادي الإسماعيلي فى ضم مجموعة مميزة من اللاعبين هم هشام محمد، وإريك تراوري، وأحمد الشيخ وعبدالكريم مصطفى، وحاتم سكر، وعلي الملواني، وعبدالرحمن الدح، والكونغولي موزيس مهاجم مواليد 2005.

ويشهد المؤتمر حضور أعضاء مجلس الإدارة، وعلي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية، بالإضافة إلى عماد سليمان، المشرف العام على الفريق، و إيهاب جلال المدير الفني للفريق.