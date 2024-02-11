شكرا لقرائتكم خبر عن أوسة يكشف كواليس استبعاده من تدريب حراس الفراعنة بعد قرار العميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد عبد المنصف، مدرب حراس المرمى السابق لفريق الزمالك، عن ترشحه للتواجد ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول تحت قيادة حسام حسن. وقال أوسة، في تصريحات لبرنامج كان أبيدجان مع الإعلامي خالد الغندور على راديو أون سبورت إف إم، إنه كان مرشحاً برفقة طارق سليمان للتواجد فى منصب مدرب الحراس للمنتخب الوطني، ولكن حسام حسن فضل تواجد سعفان الصغير معه، وهذا أمر طبيعي أن يكون لكل مدرب مجموعة عمل.

وأضاف أوسة، "التعاقد مع حسام حسن أمر جيد ومطلب شعبي، وعليه أن يفصل بين العمل فى الأندية والتركيز مع المنتخب، فهو يمتلك خبرات كبيرة قادر من خلالها أن يكون سفيرًا لمصر".

وتابع، "عملت فى ظروف صعبة داخل نادي الزمالك، الإدارة كانت تعمل على حل العديد من الأزمات، خصوصًا على المستوى المالي، برفع القيد وصرف المستحقات المتأخرة من الموسم الماضي".

وبسؤاله عن مستحقاته المتأخرة قال أوسة، "لم أتحدث عن مستحقاتي عندما كنت فى النادي، وأكيد لن أتكلم الآن، ومع ذلك الإدارة صرفت جزءاً من المستحقات للجميع".

وأشار إلى أن الثنائي عبد الله السعيد وناصر ماهر سيصنعان الفارق مع الزمالك، وكنت أتمنى التعاقد مع ظهير أيسر ومدافع لدعم لخط الخلفي.

وأتم تصريحاته قائلًا، "الفترة المقبلة سوف أستكمل الدورات التدريبية الخاصة بى فى الإمارات، بجانب وجود سعي من خلال محمد النني وبعض الوسطاء لعمل معايشة تدريبية في نادي أرسنال الإنجليزي".