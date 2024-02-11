شكرا لقرائتكم خبر عن كارلوس بيرينجير وميشيل يانكون يحضران مباراة شباب الأهلي وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كارلوس بيرينجير وميشيل يانكون مدربا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى على حضور مباراة شباب الأهلي وبتروجت المقامة حالياً فى مدينة نصر من أجل متابعة العناصر الشابة فى صفوف المارد الاحمر.

ويلتقى فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الاهلى مواليد 2003 مع ضيفه بتروجت في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب، للمنافسة على اللقب.

ويدخل أهلي 2003 مباراة اليوم أمام بتروجت وهو يسعى بقوة لتحقيق الفوز في ضربة البداية بالمرحلة النهائية من أجل مواصلة التربع على صدارة الترتيب، حيث يمتلك في رصيده 42 نقطة، بعد المستويات المتميزة التي قدمها خلال المرحلة الأولى من الموسم، وسجل الفريق 40 هدفًا، مقابل 17 هدفًا في مرماه.

وتأهل للمرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب الفرق التي احتلت المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهم: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب، بتروجت، الزمالك، بيراميدز، المصري، الاتحاد وفاركو، ويدخل كل فريق المرحلة النهائية بنفس عدد نقاطه وترتيبه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعمر شعراوي مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.