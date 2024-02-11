شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد الجلسة الافتتاحية للاجتماع العربى للقيادات الشابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الجلسة الافتتاحية للاجتماع العربي للقيادات الشابة، والتي تُعقد اليوم على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وضم الاجتماع مجموعة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة العرب، ومنهم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ونائب رئيس مركز الشباب العربي، سلطان النياري وزير الدولة لشئون الشباب بالإمارات، محمد النابلسي وزير الشباب الأردني، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة بتونس، ايمن بن توفيق الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب بالبحرين، السيدة روان بنت نجيب توفيقي، وزيرة شؤون الشباب بالبحرين، جورج کلاس وزير الشباب والرياضة بلبنان، أحمد قاسم وزير الشباب والرياضة – العراق، أحمد سيد وزير الثقافة والشباب والرياضة بموريتانيا، محمد برى وزير الشباب والرياضة بالصومال، بدر القاضي نائب وزير الرياضة – السعودية، حسام زكي الامين العام المساعد جامعة الدول العربية، وعدد من القيادات الشابة من مختلف الدول العربية، مصطفي مجدي معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والشئون الاستراتيجية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية التكاتف العربي لتكوين رؤية مشتركة، وتوجيه الطاقات للاستثمار في الشباب من خلال المنظور الإقليمي لتعزيز دور الشباب العربي، مشيراً إلى أهمية عام الشباب العربي 2023، الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كفرصة للاستفادة من هذه المبادرة الاستثنائية، خاصة وأن الاجتماع العربي للقيادات الشابة هو من الفعاليات الرئيسية التي تدعم أهداف عام الشباب العربي.

أشار رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إلى أن الشباب العربي يشترك في طموحه وإثبات قدرته على القيادة، وأن كلما أُسندت إليه الفرصة استغلها وأبدع وأخرج أفضل ما لديه، مشيراً الي العديد من تجارب الدول العربية في تمكين الشباب وعلى رأسها الدولة المصرية وما قامت به القيادة السياسية المصرية في هذا الشأن، وتقديم أبرز المبادرات المجتمعية التي تبنتها الحكومات العربية، والعوامل المؤثرة في تكوين سرد إيجابي لصورة الشباب العربي، ومقترحات صُناع القرار لمزيد من تمكين الشباب خلال الفترة المقبلة.

وتناول الدكتور أشرف صبحي دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، وآليات تمكين الشباب في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال، وتعزيز المشاركة السياسية للشباب، ودور الشباب في مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز دور الشباب العربي في مختلف المجالات، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.