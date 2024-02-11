شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف استقبل شيكابالا والجهاز الفنى للزمالك مصطفى فتحى فى المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مصطفى فتحى، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على زيارة تدريب فريقه السابق الزمالك، الذى يقام على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدورى.

وزار مصطفى فتحى مران الزمالك، خاصة أن تدريب بيراميدز يقام فى الدفاع الجوى، وصافح مصطفى فتحى زملاءه السابقين بالفريق متمنيًا لهم التوفيق فى المرحلة المقبلة، وحرص محمود شيكابالا قائد الفريق على استقبال اللاعب بحفاوة، كما تحدث مصطفى فتحى مع الجهاز الفنى الجديد.



استقبال شيكابالا لمصطفى فتحى



مصطفى فتحى مع أحمد فتوح



مصطفى فتحى مع الجهاز الفنى للزمالك

من ناحية أخرى، واصل أحمد حمدي، لاعب الزمالك، برنامجه التأهيلي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد، حيث خضع حمدي لبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي، أخصائي التأهيل بالفريق، بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال المباراة الودية أمام فريق الشباب بالنادي.

كما خضع الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات إضافية على هامش المران، ونفذ ياسر حمد مجموعة من التدريبات التأهيلية والبدنية الفردية، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني للفريق، لتجهيزه بالشكل الأمثل للمباريات خلال الفترة المقبلة. وكان اللاعب انتظم في التدريبات الجماعية للفريق اليوم بعد عودته من الخارج بعد سفره مؤخرا لإنهاء بعض الارتباطات الخاصة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.