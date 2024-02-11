بطولة إيطاليا: ساليرنيتانا يقيل مدربه فيليبو إنزاغي ويعيّن ليفيراني بدلا منه

الرياص - اسماء السيد - روما: أقال ساليرنيتانا متذيل ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مدربه فيليبو إنزاغي الأحد، وذلك بعد يومين من خسارته على أرضه أمام إمبولي المهدد بدوره بالهبوط 1 3 وعيّن فابيو ليفيراني بدلاً منه.

وقال ساليرنيتانا في بيان مقتضب "يعلن ساليرنيتانا أنه أعفى فيليبو إنزاغي من مهامه كمدرب للفريق الأول. النادي يشكره على تفانيه ويتمنى له الأفضل في بقية مسيرته".

وعيّن ساليرنيتانا المدرب ليفيراني (47 عاما) بدلاً من إنزاغي من دون الافصاح عن تفاصيل تتعلق بمدة العقد. سبق لليفيراني أن درّب أندية جنوى وليتشي وبارما وكالياري، علما انه اقيل من مهامه مع الاخير في كانون الأول (ديسمبر) 2022.

ويحتل ساليرنيتانا المركز العشرين الاخير برصيد 13 نقطة متأخراً بفارق 6 نقاط عن أودينيزي صاحب المركز السابع عشر المنقذ من الهبوط.

ولم يفز ساليرنيتانا تحت ادارة المهاجم الدولي السابق إنزاغي (50 عاماً) الذي اشتهر بلقب "سوبر بيبيو" والذي خلف البرتغالي باولو سوزا في منتصف تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، سوى في مباراتين من أصل 16 في الدوري، مقابل 10 هزائم و4 تعادلات. حصد 10 نقاط فقط في خمسة أشهر.

وأقرّ إنزاغي بعد الهزيمة أمام إمبولي ضمن المرحلة الرابعة والعشرين الجمعة "أشعر بخيبة أمل كبيرة. استحقت جماهيرنا وادارة النادي مباراة أخرى (...) أنا المسؤول الأوّل عن هذه النتيجة".

ولم يكن النجاح حليف إنزاغي مذ انتقاله إلى دكة المدربين، بخلاف شقيقه الأصغر سيموني الذي يتصدر الدوري مع إنتر، أو مسيرته كلاعب حيث يزخر سجل الهداف السابق ليوفنتوس (1997 2001) وميلان (2001 2012) بالألقاب أبرزها فوزه بالدوري الإيطالي ثلاث مرات، وبدوري أبطال أوروبا مرتين، وبكأس العالم 2006 مع منتخب بلاده.