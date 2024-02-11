تردد القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لنهائي كأس إفريقيا اليوم بين نيجيريا وكوت ديفوار

الشارقة - اميمة ياسر - تنقل مباراة نيجيريا وكوت ديفوار عبر قناة الجزائر الأرضية المفتوحة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في نهائي بطولة أمم أفريقيا 2023.

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

وبإمكان المشاهدين في مصر متابعة البطولة عليها بكل سهولة عن فتح شفرة Biss وتشغيلها على الرسيفرات، وتحمل اسم Programme National Algeria.

طريقة التنزيل: الدخول إلى إعدادات ثم بيانات القمر الصناعي، ثم اختيار القناة وكتابة التردد وباقي البيانات، وبعد نزول القناة يكتب في خانة Biss، شفرة القناة وهي: 1100001100000000.