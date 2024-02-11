مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة أمام أستون فيلا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد عن التشكيل الرسمي لمواجهة أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.
ومن المقرر انطلاق مباراة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا في السادسة والنصف من مساء الليلة.
تشكيل مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا
حراسة المرمى: أونانا.
الدفاع: دالوت - مجواير - فاران - لوك شو.
الوسط: برونو فيرنانديز - كاسيميرو - ماينو.
الهجوم: جارناتشو - راشفورد – هويلاند
الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يأتي في المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، فيما يحل أستون فيلا في المركز الخامس برصيد 46 نقطة.