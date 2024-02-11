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مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة أمام أستون فيلا

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد عن التشكيل الرسمي لمواجهة أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر انطلاق مباراة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا في السادسة والنصف من مساء الليلة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا 

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: دالوت - مجواير - فاران - لوك شو.

الوسط: برونو فيرنانديز - كاسيميرو - ماينو.

الهجوم: جارناتشو - راشفورد – هويلاند

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يأتي في المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، فيما يحل أستون فيلا في المركز الخامس برصيد 46 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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