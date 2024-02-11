شاهد.. أهداف فوز اَرسنال العريض على وست هام بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق اَرسنال فوزًا عريضًا على نظيره وست هام يونايتد بنتيجة 6/، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

أهداف مباراة اَرسنال ووست هام

أفتتح آرسنال سجله التهديفي في الدقيقة 32 من خلال المدافع الفرنسي ويليام صاليبا، وأضاف بوكايو ساكا ثاني أهداف الجانرز في الدقيقة 41 عبر ركلة جزاء، بينما أحرز جابريل ماجاليس ثالث الأهداف بعد 3 دقائق.

فيما جاء الهدف الرابع لاَرسنال عن طريق اللاعب لياندرو تروساد قبل نهاية الشوط الأول، بصناعة النرويجي مارتن أوديجارد ليتقدم المدفعجية برباعية نظيفة في الشوط.

وأحرز بوكايو ساكا خامس الأهداف للمدفعجية في الدقيقة 63 قبل أن يضيف ديكلان رايس الهدف السادس بعد دقيقتين فقط.

وشهدت المباراة مشاركة محمد النني مع اَرسمال في الدقيقة 67 بعد غياب طويل للإصابة، وخروج اللاعب من التشكيل الأساسي في أكثر من مناسبة بقرار فني من أرتيتا، ودخل بدلا من رايس.

بهذا الفوز، يرتفع رصيد آرسنال للنقطة 52 في المركز الثالث بعد لعب 24 مباراة، فيما يتوقف رصيد وست هام يونايتد عند 36 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.