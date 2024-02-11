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تعرف على تقييم محمد النني بعد مشاركته في فوز أرسنال على وست هام

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محمد النني - أرسنال

محمد النني - أرسنال

حصل محمد النني، لاعب فريق آرسنال، على تقييم متوسط بعد مشاركته في مباراة اليوم أمام وست هام يونايتد، بـ .

واكتسح أرسنال، مضيفه وجاره وست هام يونايتد 6-0 مساء الأحد، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف آرسنال كل من، ويليام ساليبا (32) وبوكايو ساكا (41 من ركلة جزاء و63) وجابرييل ماجالهاييس (44) ولياندرو تروسارد (45+2) وديكلان رايس (65).

وشارك الدولي المصري محمد النني، في الدقيقة 67، بديلًا للدولي الإنجليزي ديكلان رايس.

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أرقام محمد النني في مباراة أرسنال أمام وست هام:

وبحسب شبكة “سوفا سكور”، فإن محمد النني، تحصل على تقييم متوسط في مباراة أرسنال أمام وست هام، بتقييم 6.7.

ولعب محمد النني، 23 دقيقة، بعد نزوله كبديل، سجل خلالها هدفًا ولمس الكرة 28 مرة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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