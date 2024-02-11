تعرف على تقييم محمد النني بعد مشاركته في فوز أرسنال على وست هام

حصل محمد النني، لاعب فريق آرسنال، على تقييم متوسط بعد مشاركته في مباراة اليوم أمام وست هام يونايتد، بـ الدوري الإنجليزي.

واكتسح أرسنال، مضيفه وجاره وست هام يونايتد 6-0 مساء الأحد، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف آرسنال كل من، ويليام ساليبا (32) وبوكايو ساكا (41 من ركلة جزاء و63) وجابرييل ماجالهاييس (44) ولياندرو تروسارد (45+2) وديكلان رايس (65).

وشارك الدولي المصري محمد النني، في الدقيقة 67، بديلًا للدولي الإنجليزي ديكلان رايس.

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أرقام محمد النني في مباراة أرسنال أمام وست هام:

وبحسب شبكة “سوفا سكور”، فإن محمد النني، تحصل على تقييم متوسط في مباراة أرسنال أمام وست هام، بتقييم 6.7.

ولعب محمد النني، 23 دقيقة، بعد نزوله كبديل، سجل خلالها هدفًا ولمس الكرة 28 مرة.