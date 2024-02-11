أزمة الكأس ومواعيد الدوري تشعل الخلافات بين الأهلي واتحاد الكرة

ياسر رشاد - القاهرة - اشتعلت الخلافات بين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب واتحاد الكرة المصري، بعد قرار نقل مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك المحدد لها يوم 8 مارس القادم الى المملكة العربية السعودية.

وتحفظت إدارة الأهلي على العرض المالي الذي أرسله اتحاد الكرة، والذي ينص على منح قطبي الكرة المصرية على مبلغ 100 ألف دولار فقط نظير المشاركة، بجانب مبلغ 350 ألف دولار للفائز بالكأس و150 ألفا للوصيف، بخلاف تحمل نفقات السفر والإقامة.

وطلب الأهلي ضرورة زيادة العرض المالي بما يتناسب مع شعبية قطبي الكرة المصرية وقيمة مباراة نهائي كاس مصر التي تقام لأول مرة خارج البلاد.

وتسود حالة من الغضب الشديد داخل إدارة الأهلي من تضارب مواعيد مبارياته في المرحلة القادمة، بعد قرار إقامة نهائي الكأس يوم 8 في السعودية في الوقت الذي كان مقررا فيه خوض مباراة البنك الأهلي 9 بالقاهرة.

ولم يعلن اتحاد الكرة حتى الآن تأجيل مباراة طلائع الجيش بالدوري المحدد لها يوم 19 فبراير الجاري، لخوض الفريق مباراة شباب بلوزداد بالجزائر يوم 16 من نفس الشهر.

ولم يحدد الاتحاد أيضا مصير مباراة بيراميدز المحدد لها يوم 27 فبراير الجاري بالرغم من إقامة مباراة ميدياما العاني يوم 23 من نفس الشهر خارج مصر، ولقاء يانج افريكانو التنزاني يوم 1 مارس بالقاهرة.

وتسافر بعثة الأهلي برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، إلى الجزائر في الثالثة عصر الأربعاء القادم، على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الفريق تدريباته صباح الأربعاء القادم بملعب مختار التتش بالجزيرة قبل التوجه للمطار في الثالثة عصرا، لاستقلال الطائرة المتوجهة إلى الجزائر.

ويخوض الفريق مرانا واحدا في الجزائر يوم الخميس القادم، قبل خوض اللقاء في اليوم التالي.