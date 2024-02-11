اخبار الرياضه

آية محمد بطلة التايكوندو بنادى الاتحاد السكندرى تتأهل لأولمبياد باريس 2024

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة -  حرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى على تهنئة بطلة التايكوندو بالنادى السكندرى و منتخب مصر آية محمد لتأهلها الي دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 وزن أقل من 67 كجم خلال التصفيات الأفريقية التى تقام حاليا بالعاصمة السنغالية داكار.

و وجه رئيس النادى تهنئته أيضا لمعالى الاستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و و لمجلس إدارة الاتحاد المصرى للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى على هذا الإنجاز الكبير.
وتواجد في قائمة لاعبي منتخب مصر المشاركين في التصفيات الأفريقية كل من : أحمد وائل وزن 68 كجم، وآية شحاته وزن 67 كجم، وجني خطاب وزن 49 كجم.
 

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا