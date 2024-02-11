منتخب سيدات الريشة الطائرة على قمة المجموعة الثانية لبطولة أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أقيم مساء اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، الإجتماع الفني لبطولة أفريقيا للريشة الطائرة، والمقرر إقامتها على صالة رقم 4 باستاد القاهرة خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري.

وأسفرت قرعة فرق السيدات عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية رفقة منتخبي "أوغندا - نيجيريا".

فيما ضمت المجموعة الأولى كلا من "جنوب أفريقيا - الجزائر - موريشيوس - الكاميرون".

وتشهد البطولة مشاركة 11 منتخبا هم: "مصر - الجزائر - نيجيريا - موريشيوس - الكاميرون - سيشيل - غينيا الاستوائية - جنوب أفريقيا - أوغندا - زامبيا - زيمبابوي".

وستخوض 3 دول هي: "زيمبابوي - سيشيل - غينيا الاستوائية" منافسات البطولة على صعيد الفردي والزوجي فقط.

ويتكون منتخب سيدات الفراعنة من: "ضحى هاني ونور يسري وجنا هشام وهنا زاهر ورحمة العدوي وكوثر محمد ربيع".

ويقود منتخبنا الوطني فنيًا، محمود عزت كمدير فني ومنير فايز في منصب المدرب العام.

الجدير بالذكر، أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها ابريل المقبل بالصين.