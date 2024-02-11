وزير الرياضة يهنئ أبطال التايكوندو بالتأهل إلي أوليمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة إلى الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفي؛ بعد تأهل الثنائي أحمد وائل نصار وآية شحاته، إلي دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ من خلال التصفيات الأفريقية المقامة في داكار العاصمة السنغالية



أكد وزير الشباب والرياضة علي تمتع بمكانة مميزة مبنية على العلم والتخطيط السليم والتطبيق العلمي للأهداف الاستراتيجية التي تحققها، وهو دليل نجاح منظومة الرياضة المصرية في الألعاب الفردية والجماعية، مع وجود النماذج المميزة التي تدرك قيمة مصر والتي تلعب باسمها في كل مكان..



وتواصل الدكتور أشرف صبحي مع رئيس البعثة المستشار محمد مصطفي للاطمئنان على البعثة وتهنئتها بعد تأهل لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو آية شحاته إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في ميزان -67 كجم بعد الفوز على بطلة النيجر ماديناتو موسى بنتيجة 2-0 في نصف نهائي والتي يتأهل منها أصحاب المركزين الأول والثاني في كل ميزان.



كما تأهل أحمد وائل نصار لأولمبياد باريس في وزن -68 كجم بعد فوزه في نصف النهائي على لاعب مالي محمد فوفانا بنتيجة 2-1.



وبعد تأهل ثنائي التايكوندو أحمد وائل واية شحاتة رسميًا إرتفاع حصيلة المصريين المـتأهلين إلى أولمبياد باريس الى 93 لاعب ولاعبة في 17 رياضة.



وبذلك أكتمل عقد المتأهلين لأولمبياد باريس في التايكوندو ليصبح ثلاثة لاعبين بواقع لاعبان ولاعبة بالإضافة إلى لاعب في الباراتايكوندو، حيث تأهل أحمد وائل نصار وآية شحاته وسيف عيسى حجز بطاقته الأولمبية من التصنيف الأولمبي، واللاعب عبد الرحمن عبد الرازق حجز المقعد البارالمبي.



وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي تواصل دائم مع رئيس البعثة والسفير المصري بالسنغال السيد / خالد عارف؛ للاطمئنان علي أحوال البعثة في ظل عدم احوال عدم الاستقرار بالسنغال



