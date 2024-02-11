وزير الرياضة يهنئ اتحاد الاسكواش بفوز كريم عبد الجواد ببطولة بيتسبرج المفتوحة

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، الاتحاد المصري للإسكواش، بعد فوز لاعب منتخبنا الوطني كريم عبد الجواد علي الإنجليزي مروان الشوربجي 3-0، ويتوج بلقب بطولة بيتسبرج المفتوحة للإسكواش في أمريكا.



وقال الدكتور أشرف صبحي: " فخور وسعيد بنتائج أبطال مصر فى الإسكواش المتوالية في كافة المراحل العمرية، مستمرين في تقديم الدعم والرعاية الكاملة لكافة أبطالنا فى مختلف اللعبات، وخاصًة فى الإسكواش للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية في الإسكواش فى ظل انضمامها للألعاب الأولمبية".



كما هنأالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفي؛ بعد تأهل الثنائي أحمد وائل نصار وآية شحاته، إلي دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ من خلال التصفيات الأفريقية المقامة في داكار العاصمة السنغالية.



وأكد وزير الشباب والرياضة علي تمتع بمكانة مميزة مبنية على العلم والتخطيط السليم والتطبيق العلمي للأهداف الاستراتيجية التي تحققها، وهو دليل نجاح منظومة الرياضة المصرية في الألعاب الفردية والجماعية، مع وجود النماذج المميزة التي تدرك قيمة مصر والتي تلعب باسمها في كل مكان..

وتواصل الدكتور أشرف صبحي مع رئيس البعثة المستشار محمد مصطفي للاطمئنان على البعثة و تهنئتها بعد تأهل لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو آية شحاته إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في ميزان -67 كجم بعد الفوز على بطلة النيجر ماديناتو موسى بنتيجة 2-0 في نصف نهائي و التي يتأهل منها أصحاب المركزين الأول والثاني في كل ميزان.

كما تأهل أحمد وائل نصار لأولمبياد باريس في وزن -68 كجم بعد فوزه في نصف النهائي على لاعب مالي محمد فوفانا بنتيجة 2-1.

و بعد تأهل ثنائي التايكوندو أحمد وائل واية شحاتة رسميًا إرتفاع حصيلة المصريين المـتأهلين إلى أولمبياد باريس الى 93 لاعب و لاعبة في 17 رياضة.

و بذلك أكتمل عقد المتأهلين لأولمبياد باريس في التايكوندو ليصبح ثلاثة لاعبين بواقع لاعبان و لاعبة بالإضافة إلى لاعب في الباراتايكوندو، حيث تأهل أحمد وائل نصار وآية شحاته وسيف عيسى حجز بطاقته الأولمبية من التصنيف الأولمبي، واللاعب عبد الرحمن عبد الرازق حجز المقعد البارالمبي.