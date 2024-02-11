مانشستر يونايتد يفوز بصعوبة على أستون فيلا في البريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - حقق مانشستر يونايتد فوزًا صعبًا على نظيره أستون فيلا بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

تقدم المان يونايتد في النتيجة عن طريق اللاعب راسموس هويلوند في الدقيقة 17، فيما تعادل اللاعب دوجلاس لويز لأستون فيلا في الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

وأحرز سكوت ماكتومناي هدف الفوز لمانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة من اللقاء، حيث فشل أستون فيلا في تسجيل هدف التعادل لينتهي اللقاء بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 2/1.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 41 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 46 في المركز الخامس.

وبدأ أستون فيلا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ماتي كاش- دييجو كارلوس- كليمونت لونجليه- أليكس مورينو

الوسط: بوباكار كامارا- جاكوب رامزي- دوجلاس لويز

الهجوم: ليون بايلي- أولي واتكينز- جون مكجين